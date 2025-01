Prozessbeginn in Günzburg: Pflegekraft wegen sexueller Übergriffe angeklagt

Im Verhandlungssaal des Günzburger Amtsgerichts ist es plötzlich still. Der Vorsitzende Richter Martin Kramer steht auf und verlässt das Richterpult, schreitet vorbei an den zwei bestellten Schöffen. Beim Prozessauftakt gegen einen mutmaßlichen Vergewaltiger nimmt Kramer kurzzeitig einen ungewohnten Platz ein. Er setzt sich zum mutmaßlichen Opfer in den Zeugenstand, um es zu beruhigen. Die Frau wirkt mit ihren über 80 Jahren gebrechlich, besonders wenn sie davon erzählt, was ihr vor über drei Jahren in ihrem Zimmer in einem Günzburger Altenheim passiert sein soll: Ein Pfleger in seinen Dreißigern soll sie unter dem Vorwand „etwas Gutes für ihre Zähne zu tun“ oral vergewaltigt haben.

