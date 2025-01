Vergewaltigungsprozess: Hat der Pfleger eine weitere Frau belästigt?

Im Prozess gegen einen Pfleger, der in einem Günzburger Altenheim eine Frau vergewaltigt haben soll, hat nun auch eine zweite mutmaßliche Geschädigte vorgesprochen. Die Frau in ihren Sechzigern sitzt vor dem Vorsitzenden Richter Martin Kramer und den Schöffen und erzählt mit leiser Stimme davon, wie der Angeklagte im Jahr 2021 immer wieder in ihr Zimmer geschlichen und sie an den Brüsten berührt haben soll. Mehrmals habe er auch versucht, sie auszuziehen und zu küssen. „Ich sollte nichts sagen, weil ich wüsste, welche Folgen es für ihn haben würde“, sagt die Frau. „Und so dumm wie ich war, habe ich so lange geschwiegen.“

Nadine Ballweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vergewaltigungsprozess Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Richter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis