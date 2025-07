Die Polizei hat am Bahnhof in Burgau am Freitagabend Kontrollen durchgeführt. Dafür waren mehrere Streifenbesatzungen der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm vor Ort. Sie konnten laut Mitteilung bei einem 33-Jährigen mehrere Drogen in geringer Menge sicherstellen. Darunter Amphetamin, Ecstasy und Kokain. Bei einer 22-Jährigen haben die Beamten Amphetamin und Ecstasy gefunden. (AZ)

