Crystal Meth und Ecstasy per Post verschickt: Polizei ermittelt

Am Montag hat ein Mitarbeiter eines Frachtzentrums in einem beschädigten Paket Betäubungsmittel gefunden. Das berichtet die Polizei. Das beim Transport beschädigte Paket befand sich zur Nachverpackung in der Nachpackstation des Logistikzentrums. Beim erneuten Verpacken gegen 10 Uhr stellten Mitarbeiter fest, dass sich im Paket eine mittlere zweistellige Zahl an Ecstasy-Tabletten und Crystal Meth befanden, heißt es im Polizeibericht weiter. Die hinzugerufenen Beamten stellten das Paket sicher. Die Polizeiinspektion Günzburg hat die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Logistikzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ecstasy Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis