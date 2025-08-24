Polizei entdeckt gestohlene Kennzeichen an Pkw in Ichenhausen

Am Samstagabend hat die Polizei Günzburg auf einem Parkplatz in Ichenhausen einen Pkw festgestellt, bei dem Kennzeichenschilder angebracht waren, welche nicht für den besagten Pkw ausgegeben waren. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizeibericht heraus, dass die Kennzeichen zuvor von einem Pkw im Bereich Bibertal entwendet worden waren. Die Polizei ermittelt nun gegen den 27-jährigen Halter wegen des Verdachts des Diebstahls und der Urkundenfälschung. (AZ)
Ichenhausen
