Polizei beschlagnahmt eine Machete an Leipheimer Raststätte

Am Montagabend haben Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg an der Autobahnrastanlage Leipheim einen Kleintransporter mit einem deutschen Ausfuhrkennzeichen kontrolliert. Am Steuer saß laut Polizeibericht ein 43-jähriger Georgier, der in Deutschland als Flohmarkthändler unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz lag eine etwa 45 Zentimeter lange Machete, berichten die Beamten weiter. Darauf angesprochen soll der Georgier angegeben haben, dass er viel Bargeld mit sich führe und deshalb zum Schutz diese Machete dabei hätte. Da diese Klinge einem Führungsverbot unterliegt, ordneten die Beamten eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich an und beschlagnahmten die Machete. Danach durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen. (AZ)

