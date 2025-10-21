Polizei entdeckt Schlagring bei Kontrolle an der Rastanlage Leipheim an der A8

Die Polizei hat bei einer Schleierfahndungskontrolle am Montag an der Rastanlage Leipheim einen Schlagring sichergestellt, der bei einem 22-jährigen Autofahrer gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Fahndern bereits beim Öffnen der Fahrertür der griffbereite Schlagring in der Türablage auf. Der Fahrer, der sich auch als Besitzer des Schlagrings herausstellte, wusste angeblich nicht, dass es sich dabei um einen verbotenen Gegenstand handelte. Der Schlagring wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen den Besitzer ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Nach der Personalienfeststellung durfte der Mann weiterfahren. (AZ)

