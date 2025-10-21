Icon Menü
Leipheim

Polizei entdeckt Schlagring bei Kontrolle an der Rastanlage Leipheim an der A8

Bei Öffnen der Fahrertür fiel den Beamten der griffbereite Schlagring auf. Der 22-jährige Fahrer gab an, dass er nicht gewusst habe, dass dieser verboten ist.
    Der 22-jährige Autofahrer gab bei der Kontrolle am Montag an, dass er nicht gewusst habe, dass der Schlagring ein verbotener Gegenstand ist.
    Foto: Malte Christians, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat bei einer Schleierfahndungskontrolle am Montag an der Rastanlage Leipheim einen Schlagring sichergestellt, der bei einem 22-jährigen Autofahrer gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Fahndern bereits beim Öffnen der Fahrertür der griffbereite Schlagring in der Türablage auf. Der Fahrer, der sich auch als Besitzer des Schlagrings herausstellte, wusste angeblich nicht, dass es sich dabei um einen verbotenen Gegenstand handelte. Der Schlagring wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen den Besitzer ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Nach der Personalienfeststellung durfte der Mann weiterfahren. (AZ)

