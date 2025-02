Polizei stellt unerlaubtes Messer bei Kontrolle auf der A8 sicher

Am Sonntagmittag hat die Polizei bei einer Kontrolle ein unerlaubtes Messer sichergestellt. Laut Polizeibericht kontrollierten die Beamten einen rumänischen Pkw an der A8 auf der Rastanlage Leipheim. Dabei fiel ihnen auf, dass der 21-jährige rumänische Fahrer ein griffbereites Springmesser in der Ablage der Fahrertüre mitführte. Sie stellten nach eigenen Angaben den nicht erlaubten Gegenstand sicher und leiteten gegen den Besitzer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (AZ)

