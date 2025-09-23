Icon Menü
Polizei entdeckt verbotenen Elektroschocker bei junger Person am Bahnhof

Günzburg

Verstoß gegen das Waffengesetz: Mann mit Elektroschocker am Bahnhof entdeckt

Bei einer Personenkontrolle entdeckte die Polizei einen verbotenen Elektroschocker bei einem 21-Jährigen. Nun laufen Ermittlungen gegen den jungen Mann.
    Elektroimpulsgeräte müssen ein besonderes Prüfzeichen aufweisen, wenn sie legal mitgeführt werden sollen.
    Elektroimpulsgeräte müssen ein besonderes Prüfzeichen aufweisen, wenn sie legal mitgeführt werden sollen. Foto: Boris Roessler, dpa (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag haben Beamte der Polizeiinspektion Günzburg am hiesigen Bahnhof eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle durchgeführt. Eine Streife kontrollierte hierbei laut Polizeibericht einen 21-Jährigen, der einen Elektroschocker mit sich führte. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand handelt, da kein Prüfzeichen angebracht war und es sich somit um ein nicht zertifiziertes Gerät handelt, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Beamten stellten das Gerät sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. (AZ)

