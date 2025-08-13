Polizei kontrolliert Autofahrer in Burgau: 30-Jähriger mit über 0,5 Promille erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle, die am Dienstagabend von einer Streife der Polizeiinspektion Burgau in der Augsburger Straße in Burgau durchgeführt wurde, haben die Beamten bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Das berichtet die Polizei. Ein durchgeführter Test verlief positiv und ergab einen Wert jenseits von 0,5 Promille. Der Betroffene hat ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. (AZ)

