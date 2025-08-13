Icon Menü
Polizei erwischt 30-Jährigen mit über 0,5 Promille in Burgau während Kontrolle

Burgau

Polizei kontrolliert Autofahrer in Burgau: 30-Jähriger mit über 0,5 Promille erwischt

Die Folgen dieser Kontrolle könnten für den Betroffenen erhebliche rechtliche Konsequenzen mit sich bringen.
    Bei einem Atemalkoholtest stellen die Beamten einen Promillewert von über 0,5 Promille fest.
    Bei einem Atemalkoholtest stellen die Beamten einen Promillewert von über 0,5 Promille fest. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Bei einer Verkehrskontrolle, die am Dienstagabend von einer Streife der Polizeiinspektion Burgau in der Augsburger Straße in Burgau durchgeführt wurde, haben die Beamten bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Das berichtet die Polizei. Ein durchgeführter Test verlief positiv und ergab einen Wert jenseits von 0,5 Promille. Der Betroffene hat ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. (AZ)

