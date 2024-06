Explodierte Pfefferspray-Dose verletzt Fluthelfer in Offingen

Mehrere Aufräum-Helfer klagten in Offingen über Schmerzen in Hals und Augen. Als Ursache fand sich bald eine zerstörte Dose Tierabwehrspray.

Mehrere freiwillige Helfer haben sich am Montag bei Arbeiten im Birkenweg in Offingen Verletzungen zugezogen. Insgesamt sechs Helfer klagten über Reizungen in Hals und Rachen. Zunächst nahmen Helfer an, das eine chemische Reaktion von Räumgut und Wasser eine schädliche Substanz freigesetzt haben könnte. Dann allerdings fand die Polizei den Verursacher.

Auf der Ladefläche eines Hängers voller Sperrmüll lag eine explodierte Dose mit Tierabwehrspray. Ob die Dose durch die Berührung mit Wasser zu Bruch ging oder ob ein anderer Gegenstand darauf gefallen war, konnte nicht festgestellt werden. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. (AZ)