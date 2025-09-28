Icon Menü
Polizei findet bei Kontrolle in Günzburg Ecstasy

Bei einer Kontrolle in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg entdecken Polizeibeamte Ecstasy. Weitere Drogen finden sie in der Unterkunft der Person.
    In Günzburg hatte eine Person Ecstasy bei sich.
    In Günzburg hatte eine Person Ecstasy bei sich. Foto: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg hat die Polizei bei einer Person Ecstasy gefunden. Wie die Beamten mitteilen, kam es am Freitag in der Maria-Theresia-Straße zu einer entsprechenden Kontrolle. Bei der Person konnte die Droge in ihrem Rucksack aufgefunden werden. Bei einer Nachschau in dessen Unterkunftszimmer wurde nochmals Ecstasy aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, heißt es. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet. (AZ)

