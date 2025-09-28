Polizei findet bei Kontrolle in Günzburg Ecstasy

In Günzburg hat die Polizei bei einer Person Ecstasy gefunden. Wie die Beamten mitteilen, kam es am Freitag in der Maria-Theresia-Straße zu einer entsprechenden Kontrolle. Bei der Person konnte die Droge in ihrem Rucksack aufgefunden werden. Bei einer Nachschau in dessen Unterkunftszimmer wurde nochmals Ecstasy aufgefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, heißt es. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Beschuldigten wurde eingeleitet. (AZ)

