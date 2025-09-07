Polizei findet Drogen bei 27-jährigem Rezeptfälscher

Nachdem ein 27-Jähriger in einer Günzburger Apotheke mit einem gefälschten Rezept ein Medikament holen wollte, hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung Rauschgift und weitere Medikamente bei ihm gefunden, für die er keine Berechtigung hat. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann am Freitag ein Rezept für ein verschreibungspflichtiges, unter das Betäubungsmittelgesetz fallendes Rezept einlösen. Doch der Mitarbeiter der Apotheke erkannte dieses als Fälschung. Der Apotheker verständigte daraufhin die Polizei, welche den Mann festnehmen konnte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem jungen Mann konnten dort eine geringe Menge Rauschgift und weitere verschreibungspflichtige Arzneimittel, für welche er keine Berechtigung vorweisen konnte, aufgefunden werden. Der Man wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz zur Anzeige gebracht. (AZ)

