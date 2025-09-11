Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

„Polizei Günzburg deckt 30 Handyverstöße am Steuer bei Kontrolle auf“

Landkreis Günzburg

Polizei meldet: 30 Autofahrer allein am Mittwochnachmittag mit Handy am Steuer

Die Polizei Günzburg hat am Mittwoch eine Schwerpunktkontrolle im Landkreis durchgeführt. Das Ergebnis ist erschreckend.
    • |
    • |
    • |
    Kurz mal WhatsApp im Auto checken: Das kann nicht nur teuer, sondern auch gefährlich werden.
    Kurz mal WhatsApp im Auto checken: Das kann nicht nur teuer, sondern auch gefährlich werden. Foto: Melissa Erichsen, dpa (Symbolbild)

    Die Polizeiinspektion Günzburg hat am Mittwoch einen Schwerpunktkontrolltag durchgeführt. Dabei haben sie am Nachmittag gezielt Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in den Bereichen Günzburg, Leipheim und Ichenhausen kontrolliert, der Schwerpunkt war „Ablenkung im Straßenverkehr“. „Hierbei konnten 30 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche vorschriftswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten“, teilt die Polizei nach der Kontrolle mit. Weitere kleinere Verstöße seien ebenfalls geahndet worden. Die betreffenden Fahrzeugführer erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Polizeiinspektion Günzburg wird das Nutzen von Mobiltelefonen im Straßenverkehr weiterhin kontrollieren und gezielte Schwerpunktaktionen durchführen. Ablenkung im Straßenverkehr zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen, warnen die Beamten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden