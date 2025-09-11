Polizei meldet: 30 Autofahrer allein am Mittwochnachmittag mit Handy am Steuer

Die Polizeiinspektion Günzburg hat am Mittwoch einen Schwerpunktkontrolltag durchgeführt. Dabei haben sie am Nachmittag gezielt Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in den Bereichen Günzburg, Leipheim und Ichenhausen kontrolliert, der Schwerpunkt war „Ablenkung im Straßenverkehr“. „Hierbei konnten 30 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche vorschriftswidrig ihr Mobiltelefon während der Fahrt nutzten“, teilt die Polizei nach der Kontrolle mit. Weitere kleinere Verstöße seien ebenfalls geahndet worden. Die betreffenden Fahrzeugführer erwartet nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Die Polizeiinspektion Günzburg wird das Nutzen von Mobiltelefonen im Straßenverkehr weiterhin kontrollieren und gezielte Schwerpunktaktionen durchführen. Ablenkung im Straßenverkehr zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen, warnen die Beamten. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwerpunktkontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis