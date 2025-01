Unfallflucht auf Parkplatz in Günzburg: Polizei sucht nach Zeugen

In Günzburg hat ein Unbekannter am Samstag, 28. Dezember, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Violastraße Unfallflucht begangen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach fuhr der Unfallverursacher zwischen 9 und 9.15 Uhr ein geparktes Auto der Marke Nissan an. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugseite. Der Verursacher touchierte den Nissan vermutlich beim Ein- oder Ausparken, so die Polizei. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)

