Auto mit Blumentopf beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

In Günzburg hat eine bislang unbekannte Personen zwischen Dienstag und Donnerstag einen in der Schlachthofstraße geparkten VW beschädigt. Laut Polizei entdeckte der Fahrzeughalter am Donnerstag bei der Rückkehr zu seinem Auto ein Loch in der Frontscheibe sowie mehrere Kratzer an der Motorhaube und am rechten vorderen Kotflügel. Im Wasserablauf der Frontscheibe fand der Mann Blumenerde. In der Nähe des Pkws lag zudem ein beschädigter Blumentopf. Nach den aktuellen Ermittlungen der Polizei verursachte der Blumentopf die Schäden am Auto. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blumentopf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis