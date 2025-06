Polizei hat am Guntiafest viel zu tun: Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung

Ausgelassen wurde beim Guntiafest am Wochenende in Günzburg gefeiert. Doch auch die Polizei hatte einiges zu tun. Am Samstag und Sonntag fand das traditionelle Stadtfest in der Altstadt statt. Am Sonntag berichten die Einsatzkräfte von mehreren Körperverletzungsdelikten, Beleidigungen und einer Sachbeschädigung. Die Polizei Günzburg war mit zahlreichen Kräften im Einsatz und geht den Vorfällen nun nach.

Zudem kam es laut erstem Bericht der Beamten zu einem Drohnenflug über dem Gelände des Stadtfests. Die Drohne wurde von einem alkoholisierten Mann gesteuert. Ein solcher Drohnenflug stellt einen Verstoß gegen luftrechtliche Bestimmungen dar und ist insbesondere über Menschenansammlungen untersagt. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (AZ)