Kontrolle auf der A8: Lkw mit dänischen Kennzeichen war bereits in Polen zugelassen

Auf der A8 an der Rastanlage Leipheim hat die Verkehrspolizei am Dienstagabend einen Lkw kontrolliert. Dieser hatte eine dänische Kurzzeitzulassung, so die Polizei. Jedoch stellte sich bei der Überprüfung der Fahrzeugdaten heraus, dass der Lkw bereits in Polen ordnungsgemäß zugelassen war. Daraufhin gab der 35-jährige Fahrer an, dass er das Fahrzeug von den Niederlanden nach Österreich überführen wollte. Dafür hätte er vom Händler die dänischen Kennzeichen erhalten. Der Händler hätte diese vorab über eine Internetplattform erworben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Urkundenfälschung und dem Fahren ohne Zulassung. Der Fall werde anschließend der Staatsanwaltschaft vorgelegt. (AZ)

Rastanlage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis