Polizei stoppt 18-Jährigen: Motorrad ohne Kennzeichen und ohne Versicherung

Jettingen-Scheppach

Motorrad ohne Kennzeichen, Versicherung und Zulassung: Polizei hält 18-Jährigen an

In Jettingen-Scheppach kontrollierte eine Streife einen Motorradfahrer. Er konnte zwar seinen Führerschein vorlegen. Hatte jedoch keine Fahrerlaubnis für sein Kraftrad.
    Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hielt am Donnerstag ein Cross-Motorrad im Industriegebiet von Jettingen-Scheppach zur Verkehrskontrolle an.
    Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hielt am Donnerstag ein Cross-Motorrad im Industriegebiet von Jettingen-Scheppach zur Verkehrskontrolle an. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Im Industriegebiet von Jettingen-Scheppach hat die Polizei am Donnerstagabend den Fahrer eines Cross-Motorrads angehalten. Laut Mitteilung war an dem Kraftrad kein Kennzeichen angebracht. Der 18-jährige Fahrer habe den Beamten zwar seinen Führerschein gezeigt. Jedoch sei er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Motorrad gewesen. Weiter war die Maschine weder versichert noch zugelassen, so die Polizei. Sie unterband die Weiterfahrt und leitete gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (AZ)

