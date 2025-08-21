Icon Menü
Polizei stoppt 43-Jährigen ohne Führerschein in Leipheim – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Leipheim

Seit 2013 ohne Führerschein: Polizei stoppt 43-Jährigen in Leipheim

Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein.
    •
    •
    •
    Der Mann hatte seit 2013 keine neue Fahrerlaubnis erworben. Zuvor hatte man sie ihm laut Polizei entzogen.
    Der Mann hatte seit 2013 keine neue Fahrerlaubnis erworben. Zuvor hatte man sie ihm laut Polizei entzogen. Foto: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

    Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle am Mittwochabend haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg an der Anschlussstelle Leipheim die Fahrerlaubnis eines 43-jährigen Fahrers kontrolliert. Der Mann konnte den Beamten laut Polizeibericht jedoch keinen Führerschein zur Kontrolle übergeben. Bei der Überprüfung der polizeilichen Datenbanken stellten die Beamten fest, dass dem 43-Jährigen bereits 2013 die Fahrerlaubnis entzogen wurde, heißt es im Polizeibericht weiter. Seitdem habe er keine neue Fahrerlaubnis erworben. Die Verkehrspolizisten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)

