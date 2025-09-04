Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Polizei stoppt berauschte Autofahrer und E-Scooter-Fahrer in Günzburg

Günzburg

Unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain: Polizei hält zwei Männer an

In Günzburg müssen ein 30-Jähriger und ein 44-Jähriger mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen: Sie waren berauscht im Straßenverkehr unterwegs.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei kontrollierte in Günzburg einen Autofahrer und einen E-Scooter-Fahrer.
    Die Polizei kontrollierte in Günzburg einen Autofahrer und einen E-Scooter-Fahrer. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg hat die Polizei am Mittwochmorgen einen 30-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten hätten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der 30-Jährige habe angegeben, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Da laut Polizei ein Drogentest positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt unterbunden.

    Bußgeld und Fahrverbot für zwei Männer in Günzburg

    Kurze Zeit später hielt die Polizei einen 44-Jährigen auf einem E-Scooter an. Eine Überprüfung habe ergeben, dass bei dem Mann ein vorangegangener Konsum von Kokain im Raum stand. Hierauf unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Bei beiden Männern wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie müssten nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, teilt die Polizei mit. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden