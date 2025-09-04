Unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain: Polizei hält zwei Männer an

In Günzburg hat die Polizei am Mittwochmorgen einen 30-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten hätten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der 30-Jährige habe angegeben, vor einigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Da laut Polizei ein Drogentest positiv ausfiel, wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Bußgeld und Fahrverbot für zwei Männer in Günzburg

Kurze Zeit später hielt die Polizei einen 44-Jährigen auf einem E-Scooter an. Eine Überprüfung habe ergeben, dass bei dem Mann ein vorangegangener Konsum von Kokain im Raum stand. Hierauf unterbanden die Beamten die Weiterfahrt. Bei beiden Männern wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie müssten nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen, teilt die Polizei mit. (AZ)