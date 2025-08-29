Getuntes Auto, Alkohol am Steuer und verbotenes Messer: Die Polizei registriert mehrere Verstöße

In Günzburg, Leipheim und Jettingen-Scheppach hat die Polizei am Donnerstag mehrere Verkehrsdelikte registriert. In Günzburg stellten Beamte demnach bei zwei getunten Fahrzeugen technische Veränderungen fest, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Daraufhin wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird die Zulassungsstelle über die Veränderungen am Fahrzeug informiert, so die Polizei.

E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in Leipheim unterwegs

In Leipheim ist ein 61-Jähriger gegen Mitternacht in der Günzburger Straße mit seinem Motorroller kontrolliert worden. Da sein Fahrzeug jedoch zu schnell fuhr und hierfür eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich gewesen wäre, leiteten die Beamten gegen ihn ein Verfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Ebenfalls in Leipheim fiel der Polizei bei der Kontrolle eines 45-jährigen E-Scooter-Fahrers Alkohol- und Marihuanageruch auf. Laut Bericht brachte ein Atemalkoholtest einen Wert über der 0,5-Promille-Grenze. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Polizei findet verbotenes Einhandmesser bei 23-Jährigen in Jettingen-Scheppach

Auch in Jettingen-Scheppach registrierten Beamte Drogen bei einem 23-Jährigen. Er wurde am Donnerstagabend in der Weberstraße kontrolliert. Dabei seien Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum festgestellt worden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zusätzlich wurden beim Beschuldigten laut Polizei zwei Tüten mit Amphetamin und ein verbotenes Einhandmesser gefunden. (AZ)