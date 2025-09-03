Icon Menü
Polizei stoppt Lkw mit illegalem Tank und erhebt Sicherheitsleistung bei Spedition

Leipheim

Zusätzlicher Tank an Lkw verbaut: Polizei erhebt vierstellige Sicherheitsleistung

Im Rahmen einer Kontrolle an der A8 bei Leipheim zogen Beamte einen Sattelzug aus dem Verkehr, der die erlaubte Menge an mitzuführendem Treibstoff deutlich überschritt.
    •
    •
    •
    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg führten an der Rastanlage Leipheim eine Kontrolle durch.
    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg führten an der Rastanlage Leipheim eine Kontrolle durch. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    An der A8 auf Höhe der Rastanlage Leipheim haben Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg am Dienstagmittag einen Sattelzug kontrolliert. Zunächst habe die Auswertung der digitalen Tachodaten ergeben, dass der 43-jährige Fahrer verbotswidrig die Wochenruhezeit verkürzt hatte. Ferner erkannten die Beamten, dass an dem Sattelzug ein Zusatztank angebracht war. Dieser habe die nach dem Gefahrgutrecht erlaubte Menge an mitzuführendem Treibstoff deutlich überschritten.

    Polizei untersagt Lkw-Fahrer bei Leipheim die Weiterfahrt

    Da laut Polizei die Spedition diesen Anbau hatte durchführen lassen, wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierfür erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Bis zum Rückbau des Tanks wurde die Weiterfahrt untersagt. (AZ)

