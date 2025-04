Kurios: Polizei stoppt an A8 Mann ohne Fahrerlaubnis - und seinen Beifahrer

Am Freitagmittag hat die Verkehrspolizei Günzburg an der Autobahn-Rastanlage Leipheim einen 45-jährigen Autofahrer kontrolliert, der in Richtung München unterwegs war. Bei der Kontrolle kam laut Polizeibericht ans Licht: Gegen den Mann bestand bereits seit einiger Zeit ein rechtskräftiges Fahrverbot – angetreten hatte er es aber noch nicht. Die Konsequenz: Fahrt beendet, Schlüssel abgenommen.

Beifahrer unter Drogen bietet der Polizei an, Fahrt fortzusetzen

Doch damit nicht genug. Der 37-jährige Beifahrer wollte einspringen und das Steuer übernehmen. Fahrerlaubnis? Vorhanden. Fahrtüchtigkeit? Leider nein – der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch für ihn hieß es: Keine Weiterfahrt. Jetzt wird gegen den ursprünglichen Fahrer wegen Fahrens trotz Fahrverbots ermittelt. Das Auto blieb vorerst stehen – genau wie seine beiden Insassen. (AZ)