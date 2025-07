Alkohol und Drogen im Straßenverkehr: Polizei stoppt Weiterfahrt

In Günzburg und in Ichenhausen hat die Polizei zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen. Zunächst hielt sie am Mittwochnachmittag einen 23-Jährigen in der Maria-Merian-Straße in Günzburg an. Die Beamten hätten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daraufhin habe der 23-Jährige eingeräumt, Marihuana am Vortag konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte das, so die Polizei. Sie unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Das hier eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren zieht laut Polizei ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot nach sich.

Ichenhausen: Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

In Ichenhausen wurde in den späten Nachtstunden ein Autofahrer in der Günzburger Straße angehalten, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige erheblich alkoholisiert und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Marihuana. Auch seine Weiterfahrt unterband die Polizei und ordnete eine Blutentnahme an. Da hier eine absolute Fahruntüchtigkeit im Raum stand, wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, heißt es weiter. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. (AZ)