Ohne Pause aus dem Kosovo zurückgefahren: Polizei stoppt 62-Jährigen auf der A8

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Sonntagabend die Polizei gerufen: Sie beobachteten gegen 22 Uhr auf der A8 bei Adelsried ein Auto, das in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr. Beinahe kam es zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Fahndung nach dem Autofahrer entdeckte eine Streife der Verkehrspolizei Günzburg auf Höhe Günzburg das Fahrzeug und folgte ihm, um bei nächster Gelegenheit eine Kontrolle durchzuführen.

Auch als die Polizei hinter ihm herfuhr, änderte sich das gefährliche Fahrverhalten des Autofahrers nicht. Die Polizeibeamten sicherten deshalb den Verkehr zunächst nach hinten ab, um dann an der Anschlussstelle Leipheim den unsicheren Lenker aus dem Verkehr zu ziehen. Der 62-jährige Fahrer gab an, dass er im Urlaub war und sich nun auf der Heimfahrt befand. Er war nahezu ohne Pause aus dem Kosovo durchgefahren, bis ihn die Polizeistreife angehalten hatte.

A8 bei Leipheim: Polizei stoppt übermüdeten 62-Jährigen nach gefährlicher Fahrt

Dass Autofahrer übermüdet am Steuer sitzen, ist nicht selten: Laut Statistischem Bundesamt war im Jahr 2023 Übermüdung die Ursache von 1902 Verkehrsunfällen mit Personenschaden in Deutschland. 3010 Personen wurden dabei verletzt, 42 davon tödlich. Die Strafen, die in solchen Fällen drohen, sind nach Angaben des ADAC nicht gering: Gibt der Unfallverursacher an, dass er sehr müde war oder eingeschlafen ist, und kann ihm das anderweitig nachgewiesen werden, kann er damit gegen §315c des Strafgesetzbuchs verstoßen haben.

Hier heißt es: „Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug führt, obwohl er infolge geistiger oder körperlicher Mängel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug ­sicher zu führen“, kann bei Gefährdung mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren belegt werden, wenn er die Gefahr fahrlässig verursacht. Auch ein Fahrverbot oder der Entzug der Fahrerlaubnis wird in diesen Fällen meist verhängt beziehungsweise ausgesprochen, heißt es seitens des ADAC.

62-jähriger Autofahrer in Schlangenlinien auf der A8 – Polizei stoppt übermüdeten Fahrer

Etwas Ähnliches droht auch dem 62-Jährigen, den die Polizei auf der A8 gestoppt hat. Nachdem er sichtlich übermüdet war und auch massive Ausfallerscheinungen durch seine Schlangenlinienfahrt mit Gefährdung gezeigt hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft den Entzug seiner Fahrerlaubnis an. Die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg nahmen Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann auf. Neben der Beschlagnahme der Fahrerlaubnis wurde ihm auch die Weiterfahrt untersagt. (rjk, AZ)