Mehrere Verstöße: Polizei stoppt zwei Kleintransporter auf der A8

Auf einer Streifenfahrt auf der A8 hat die Günzburger Verkehrspolizei am Mittwoch an der Rastanlage Leipheim zwei Kleintransporter angehalten, die beanstandet werden mussten. Zunächst kontrollierten die Beamten mittags ein rumänisches Kleintransporter-Anhänger-Gespann. Dieses hatte laut Polizeibericht eine Gesamtmasse von deutlich über 3,5 Tonnen, auch wenn der 23-jährige Speditionsfahrer keine Genehmigung für den gewerblichen Güterverkehr vorzeigen konnte. Nachdem er eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich vor Ort hinterlegte, durfte der 23-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun, ob die erforderliche Genehmigung besteht.

Bei einer weiteren Kontrolle eines Kleintransporters in den Abendstunden ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte für eine Überschreitung des zulässigen Gewichts. Daher nahmen sie den 43-jährigen belarussischen Berufskraftfahrer mit seinem polnischen Sprinter ins Schlepptau und fuhren zur nächsten Brückenwaage. Dort stellten sie eine Überladung der Gesamtmasse um mehr als 43 Prozent fest und erhoben deshalb eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich. Sie unterbanden eine Weiterfahrt, bis das Gewicht ordnungsgemäß wiederhergestellt war. (AZ)