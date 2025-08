Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss erwischt

Gleich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss konnte die Polizei am Freitagabend feststellen. Ein 56-jähriger Autofahrer wurde in der Schlachthausstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab einen positiven Wert. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle an der Staatsstraße 2020 wurde ein E-Scooter-Fahrer angehalten. Der 45-Jährige gab an, dass er zuvor Drogen konsumiert hatte. Bei beiden Fahrzeugführern wurde anschließend von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem wurde die Weiterfahrt unterbunden, so die Polizei. Die Fahrer müssen sich nun auf jeweils ein Bußgeldverfahren gefasst machen, welches eine empfindliche Geldstrafe und gegebenenfalls ein Fahrverbot nach sich zieht. (AZ)

