Angriff auf offener Straße: Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstagabend hat ein Geschädigter der Polizeiinspektion Günzburg persönlich mitgeteilt, dass er soeben auf offener Straße von einer unbekannten Person angegriffen worden sei. Bei dem Geschädigten konnten laut Polizeibericht einige leichte Verletzungen festgestellt werden. Der Vorfall soll sich nach Angaben des Geschädigten in der Maria-Theresia-Straße ereignet haben. Zeugen, die den Vorfall oder verdächtige Personen beobachten konnten, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 zu melden. (AZ)

