Kompletträder in Günzburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von Samstag, 26. Juli, bis Mittwoch, 6. August, wurden laut Polizeibericht in der Günzburger Lindenstraße vier Autoreifen mit Alufelgen entwendet. Diese waren dort frei zugänglich gelagert. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sollten Zeugen Angaben zur Tat machen können, wird gebeten, dies der Polizei unter der 08221/919-0 mitzuteilen. (AZ)

