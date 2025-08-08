Icon Menü
Polizei sucht Zeugen: Vier Autoreifen mit Alufelgen in Günzburg gestohlen

Günzburg

Kompletträder in Günzburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In der Günzburger Lindenstraße wurden vier Autoreifen mit Alufelgen entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Vier Autoreifen mit Alufelgen wurden in der Günzburger Lindenstraße gestohlen – die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Vier Autoreifen mit Alufelgen wurden in der Günzburger Lindenstraße gestohlen – die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum von Samstag, 26. Juli, bis Mittwoch, 6. August, wurden laut Polizeibericht in der Günzburger Lindenstraße vier Autoreifen mit Alufelgen entwendet. Diese waren dort frei zugänglich gelagert. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Sollten Zeugen Angaben zur Tat machen können, wird gebeten, dies der Polizei unter der 08221/919-0 mitzuteilen. (AZ) 

