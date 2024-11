Neu-Ulm/Günzburg Vermisste 49-Jährige in Günzburger Wald tot aufgefunden

Nach Angaben der Polizei ist die vermisste Frau aus Neu-Ulm am Freitag leblos in einem Wald in Günzburg entdeckt worden. Zuletzt wurde sie in der Klinik Günzburg lebend gesehen.