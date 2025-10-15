Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Polizei zieht Autofahrer mit gefälschten Papieren bei Günzburg aus dem Verkehr

Günzburg

Autofahrer mit total gefälschtem Führerschein erwischt

Ein Autofahrer legte bei einer Kontrolle an der A8 bei Günzburg eine gefälschte Meldebescheinigung zusätzlich zur gefälschten Fahrerlaubnis vor.
    • |
    • |
    • |
    Fast ohne Pausen ist der Lastwagenfahrer viel zu lange unterwegs.
    Fast ohne Pausen ist der Lastwagenfahrer viel zu lange unterwegs. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag gegen 23.15 Uhr haben Beamte der Grenzpolizei Pfronten (einer Fahndungsdienststelle) einen 36-Jährigen auf der A8 an der Anschlussstelle Günzburg kontrolliert. Dabei zeigte der Mann einen internationalen serbischen Führerschein vor, den die Beamten schnell als Totalfälschung erkannten. Außerdem händigte er den Beamten eine total gefälschte serbische Meldebescheinigung aus. Damit wollte er laut Polizei verschleiern, dass er seit letztem Jahr in Deutschland gemeldet ist und daher einen deutschen Führerschein benötigt. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, führte er seinen Pkw also ohne diese. Ihn erwartet daher eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, so die Polizei. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden