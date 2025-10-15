Autofahrer mit total gefälschtem Führerschein erwischt

Am Dienstag gegen 23.15 Uhr haben Beamte der Grenzpolizei Pfronten (einer Fahndungsdienststelle) einen 36-Jährigen auf der A8 an der Anschlussstelle Günzburg kontrolliert. Dabei zeigte der Mann einen internationalen serbischen Führerschein vor, den die Beamten schnell als Totalfälschung erkannten. Außerdem händigte er den Beamten eine total gefälschte serbische Meldebescheinigung aus. Damit wollte er laut Polizei verschleiern, dass er seit letztem Jahr in Deutschland gemeldet ist und daher einen deutschen Führerschein benötigt. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, führte er seinen Pkw also ohne diese. Ihn erwartet daher eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis, so die Polizei. (AZ)

