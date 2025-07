Polizei zieht in Leipheimer Tankstelle 40 Stoff-Fabelwesen aus dem Verkehr

Die Polizei hat in einer Leipheimer Tankstelle 40 Stoff-Fabelwesen sichergestellt, weil sie offenbar gefälscht waren. Wie die Beamten in Günzburg mitteilen, wurde am Dienstag ein entsprechender Verdacht mitgeteilt. Der Anzeigenerstatter hatte demnach an einer Tankstelle in Leipheim das Spielzeug erworben, das momentan „viral“ geht und vielfach in den sozialen Medien thematisiert wird. Da das Produkt offensichtliche Mängel aufwies und sich wesentlich vom Original unterschied, teilte der Käufer dies der Polizei mit. Da der Verdacht des Verstoßes gegen das Markengesetz vorliegt, wurden auch die restlichen rund 40 Exemplare sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun, wer das mutmaßlich gefälschte Spielzeug wissentlich in Verkehr brachte. (AZ)

