Polizeieinsatz in Leipheimer Unterkunft eskaliert – Beamte angegriffen

Am frühen Freitagmorgen ist bei der Polizei Günzburg eine Mitteilung über eine Ruhestörung in einer Asylbewerberunterkunft in Leipheim eingegangen. Eine Streife stellte laut Polizeibericht vor Ort extrem laute Musik fest, die im Rahmen einer Feier abgespielt wurde. Die Beamten ermahnten die anwesenden Personen zu Ruhe. Nachdem dies ignoriert wurde, drohten die Beamten an, die augenscheinlich alkoholisierten Personen in Gewahrsam zu nehmen. Ein 33-jähriger Mann reagierte hierauf aggressiv und versuchte, auf die Beamten loszugehen, woraufhin die anderen Gäste zunächst dazwischengingen.

Da sich laut Polizei der Mann nicht beruhigen ließ, wurde durch die Beamten die Ingewahrsamnahme ausgesprochen. Hierauf versuchten mehrere andere Gäste, den Mann wiederum aus den Griffen der Polizeibeamten zu befreien. Eine zweite Streifenbesatzung konnte dies verhindern, wurde jedoch dann ebenso angegangen. Die Personengruppe agierte so, dass sich die Beamten zwischenzeitlich zurückziehen mussten, bis weitere Unterstützungskräfte eintrafen. Schließlich gelang es mit zusätzlichen Polizeikräften, die Lage zu beruhigen.

Neben dem 33-Jährigen wurden ebenso ein 22-Jähriger und ein 41-Jähriger in Gewahrsam genommen. Da die Beamten vor Ort auch starken Cannabisgeruch feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei den Personen an. Gegen die Personengruppe ermittelte die Polizei nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Gefangenenbefreiung und Landfriedensbruchs. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt. (AZ)