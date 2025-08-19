Icon Menü
Polizeikontrollen auf der A8: Zwei Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Jettingen-Scheppach/Günzburg

Polizei zieht auf A8 Fahrzeugführer ohne Führerschein aus dem Verkehr

Bei Kontrollen auf der A8 stieß die Günzburger Verkehrspolizei auf zwei Fahrzeugführer, die ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren.
    Am Montag stellte die Polizei auf der A8 im Landkreis zwei Verstöße fest.
    Am Montag stellte die Polizei auf der A8 im Landkreis zwei Verstöße fest.

    Die Fahndungskontrollgruppe der Günzburger Verkehrspolizei hat am Montag bei Kontrollen auf der A8 festgestellt, dass zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis unterwegs waren. Bei der ersten Kontrolle am Nachmittag an der Anschlussstelle Burgau trafen die Beamten auf einen 50-Jährigen, für den ein Fahrverbot angeordnet war. Seine Ehefrau, die als Beifahrerin im Fahrzeug war, konnte weiterfahren. Bei einer weiteren Kontrolle in den Abendstunden an der Anschlussstelle Günzburg wurde bei einem 38-Jährigen festgestellt, dass ihm wegen Alkohol die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Mann zeigte zwar eine polnische Fahrerlaubnis vor, deren Ausstellung aber noch vor dem Fahrerlaubnisentzug lag und somit ebenfalls nicht gültig war. Dieser Mann musste sich nach der Kontrolle um einen Ersatzfahrer kümmern. Gegen beide Fahrzeugführer wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot beziehungsweise ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)

