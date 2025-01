Trotz Minusgraden: Mann lief orientierungslos durch Waldstück

Die Polizei hat am Montagabend einen orientierungslosen Mann in einem Waldstück zwischen Freihalden und Gabelbach gefunden. Gegen 21.30 Uhr erhielt die Inspektion Burgau den Hinweis, dass sich auf dem Radweg zwischen den beiden Ortschaften eine desorientierte Person befinde. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie lediglich einen Rucksack am Straßenrand. Sie setzten zur Suche eine Wärmebildkamera ein, mit der sie einen Mann in dem angrenzenden Waldstück ausfindig machen konnten. Dieser trug trotz der Minustemperaturen lediglich eine Hose und ein T-Shirt und war stark unterkühlt. Er wurde umgehend an einen Rettungsdienst übergeben. Laut Polizei war ein psychischer Ausnahmezustand die Ursache für das desorientierte Verhalten des Mannes. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Freihalde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Minusgrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis