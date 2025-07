„Harmonie im Doppelpack“: Chorkonzert mit Coldplay, Disney und Volksliedern

Der Kaisersaal des Klosters Wettenhausen war bei der Veranstaltung „Harmonie im Doppelpack“ bis auf den letzten Platz gefüllt. Der örtliche Gesangsverein Kammeltaler und die Gruppe PopCHORn aus Krumbach gaben gemeinsam ein facettenreiches Doppelkonzert. Bei einigen Titeln bildeten die beiden Chöre eine große Einheit. Das Programm bot für jeden Geschmack etwas – von Volksliedern über klassische Werke hin zu Popsongs von Coldplay. Die Idee zu dem Doppelkonzert entstand, weil die Chorleiterinnen Emma Lehn (PopCHORn) und Emily Scroggie (Kammeltaler) beide an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach studieren. Von dieser Schule wurde für den Abend auch eine vierköpfige Begleitband mit Streichern, Klavier und Schlagzeug zusammengestellt. Antonia Vilsmayer führte als Moderatorin informativ und humorvoll durch den Abend.

Die Kammeltaler wurden am 1. April 1947 als Männerchor gegründet, seit 1963 ist es ein gemischter Chor. In den Anfangsjahren waren vorwiegend Volkslieder gefragt, aber es kamen mehr und mehr moderne Lieder und Lieder auf Englisch dazu. Die Formation PopCHORn ist eine Untergruppe des Gesangsvereins Liederkranz Krumbach und beschäftigt sich, wie schon der Name verrät, vor allem mit Popmusik. Die Gründungsmitglieder wollten sich dieser Musik widmen, und der Leiter bei der Gründung vor 14 Jahren, Charly Schur, spielte als Musiker in Tanzkapellen.

Verkleideter Chor aus Krumbach begeistert im Kaisersaal Wettenhausen

Zunächst präsentierte sich PopCHORn in einem Soloblock. Dieser begann mit „Viva la Vida“ von Coldplay. Hier wechseln sich die Männer- und Frauenstimmen teils ab, teils sind sie homofon gesetzt. Das neuseeländische Seemannslied „Wellerman“ erlangte vor einigen Jahren in einer neuen Popversion wieder neue Beliebtheit und war ebenfalls im Repertoire des Krumbacher Chors. Dabei trugen die Chormitglieder Kapitäns- und Matrosenmützen sowie Piratenhüte. Die Wellen in der Musik wurden durch Schunkeln in verschiedene Richtungen zusätzlich abgebildet.

Icon Vergrößern Beim Doppel-Chorkonzert in Wettenhausen brachte die Gruppe PopCHORn aus Krumbach das Seemannslied "Wellerman" mit passenden Kostümen zum Vortrag. Die Wettenhauser Chorleiterin Emily Scroggie unterstützte mit ihrer Violine die Begleitband. Foto: Martin Gah Icon Schließen Schließen Beim Doppel-Chorkonzert in Wettenhausen brachte die Gruppe PopCHORn aus Krumbach das Seemannslied "Wellerman" mit passenden Kostümen zum Vortrag. Die Wettenhauser Chorleiterin Emily Scroggie unterstützte mit ihrer Violine die Begleitband. Foto: Martin Gah

Zu Nenas Song „Wunder geschehen“ kamen zum ersten Mal die Kammeltaler dazu auf die Bühne. So entstand ein intensives Klangerlebnis: Die erste Strophe hatte einen vierstimmigen, homofonen Satz. Ab der zweiten Strophe waren die Herren mal das Echo der Frauenstimmen, mal bildeten sie eine Unterstimme, unterstützt von einigen Damenstimmen. Das nächste gemeinsame Lied war „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Disney-Film „Das Dschungelbuch“. Die Chorfassung, die den swingenden Sound des Originals gut einfing, hatte die Wettenhauser Chorleiterin Scroggie erstellt. Ein Sänger und eine Sängerin stellten in Kostümen den Bären Balu dar. Die Bienen, die im Text vorkommen, hielten sie an einer Holzangel.

Nach der Pause folgte der Soloblock der Kammeltaler. Zu Beginn setzten sie sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Abschied auseinander, einmal im skandinavischen und einmal im alpenländischen Gewand. Es folgten das norwegische Volkslied „Vem kan segla“ und Hubert von Goiserns „Weit Weit Weg“ aufeinander. Eine jazzige Bearbeitung eines klassischen Stückes war „Bourée for W.A.“ von Henry Millsby. Leopold Mozart schrieb dieses Instrumentalstück für den Unterricht mit seinem Sohn Wolfgang Amadeus.

Icon Vergrößern Beim Doppelkonzert in Wettenhausen präsentierte sich der Gesangsverein Kammeltaler auch mit einem Soloblock. Es dirigierte Emily Scroggie, die Krumbacher Chorleiterin Emma Lehn (zweite von rechts vorne) unterstützte mit ihrer Violine die Begleitband. Diese bestand außerdem aus Marius Blank (Klavier), Johanna Häußler (Schlagzeug), Magdalena Konstas (Geige) und Judith Gunther (Cello). Foto: Martin Gah Icon Schließen Schließen Beim Doppelkonzert in Wettenhausen präsentierte sich der Gesangsverein Kammeltaler auch mit einem Soloblock. Es dirigierte Emily Scroggie, die Krumbacher Chorleiterin Emma Lehn (zweite von rechts vorne) unterstützte mit ihrer Violine die Begleitband. Diese bestand außerdem aus Marius Blank (Klavier), Johanna Häußler (Schlagzeug), Magdalena Konstas (Geige) und Judith Gunther (Cello). Foto: Martin Gah

Ein poppiges gemeinsames Finale bildeten die Titel „An Tagen wie diesen“ von den Toten Hosen und „Don‘t stop believing“ von Journey, letzteres mit den Gesangsolistinnen Emily Scroggie und ihrer jungen Schülerin Anna-Lina Kaindl aus Babenhausen. Beim Kanon „Feel the rhythm“, der als Zugabe erklang, stimmte das begeisterte Publikum gerne und mit Freude mit ein.