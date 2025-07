Wieder leicht sinkende Zinsen beleben im Landkreis Günzburg die Nachfrage nach Immobilien

Das wieder etwas günstigere Zinsniveau und die gesunkenen Preise für gebrauchte Wohnimmobilien haben auch im Landkreis Günzburg für eine Belebung des Bestandsmarktes gesorgt. Nach dem rasanten Anstieg der Zinsen vor knapp drei Jahren und dem folgenden Preisabfall hat nun die Erholung des Wohnimmobilienmarktes begonnen, erklären Vertreter der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der LBS Süd in einer Pressemitteilung.

„Gerade junge Menschen streben wieder verstärkt nach den eigenen vier Wänden. Laut DSGV-Vermögensbarometer (Anmerkung der Redaktion: DSGV ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband) plant aktuell mehr als jeder Zweite im Alter zwischen 20 und 29 Jahren den Kauf einer Immobilie. Im Durchschnitt über alle Altersklassen hinweg planen 39 Prozent der Menschen in Deutschland den Erwerb eines eigenen Zuhauses. Das sind acht Prozentpunkte mehr als im Vorjahr“, sagt Gerhard Grebler, Vorstandsmitglied der LBS Landesbausparkasse Süd. Auch das Interesse an Eigenheimen im Landkreis Günzburg sei nach wie vor groß. „Das Anziehen der Nachfrage hat zu einem Stopp des Preisrückgangs im Bestand geführt. In guten Lagen und bei sanierten Objekten können die Preise auch wieder steigen. Für Gebäude in schlechtem energetischem Zustand ist dagegen weiterhin mit Preisabschlägen zu rechnen. Insgesamt erwarten wir in den kommenden Monaten eher eine Seitwärtsbewegung der Preise“, sagt Daniel Gastl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

Immobilienmarkt im Landkreis Günzburg: So viel kosten Baugrundstücke

Die Talsohle im bayerischen Immobilienmarkt scheint den Experten zufolge erreicht. 2024 sind in Bayern Wohn- und Gewerbeimmobilien mit einem Wert von knapp 50 Milliarden Euro ge- und verkauft worden – etwa zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, wie sich aus dem Grunderwerbsteueraufkommen errechnen lässt. Im Landkreis Günzburg betrug das Volumen der Immobilientransaktionen im vergangenen Jahr 291 Millionen Euro. Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre lag der Wert bei 356 Millionen Euro pro Jahr. „Die Immobilienumsätze unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen, auch in Abhängigkeit von der Bautätigkeit“, sagt Andreas Steinbacher, Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

Detaillierte Angaben zu den Immobilienpreisen enthält der Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe. Demnach kosten Baugrundstücke im Landkreis Günzburg zwischen 125 und 450 Euro pro Quadratmeter. Doppelhaushälften und Reihenhäuser sind für 475.000 bis 700.000 Euro zu haben und neue Eigentumswohnungen für 5000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter. Gebrauchte, freistehende Häuser werden für 325.000 bis 750.000 Euro angeboten, gebrauchte Doppelhaushälften und Reihenhäuser für 250.000 bis 425.000 Euro und Eigentumswohnungen für 2500 bis 4250 Euro pro Quadratmeter.

Experten fordern weiterhin mehr Neubauten im Landkreis Günzburg

Der Bedarf an Wohnraum werde in Bayern auch in Zukunft hoch bleiben, heißt es vonseiten der Sparkasse und LBS. Der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamts für Statistik zufolge werden 2043 gut 560.000 mehr Menschen im Freistaat leben als derzeit. Knapp 14 Millionen Einwohner wird Bayern dann haben. In erster Linie ist das auf Zuzug aus anderen Teilen Deutschlands und dem Ausland zurückzuführen. Laut der Prognose des Landesamts für Statistik wird die Bevölkerungszahl 2043 im Landkreis Günzburg bei etwa 142.100 liegen. Das entspricht einem Wachstum von gut neun Prozent.

Während der Bedarf an Wohnraum hoch bleibt, ist nach dem Urteil der Experten bei der Bautätigkeit kein zusätzlicher Schwung zu erkennen. Das Ziel der Bayerischen Staatsregierung von rund 70.000 neuen Wohnungen pro Jahr sei nach wie vor nicht erreicht worden. „Die Zahl der Baufertigstellungen in Bayern lag zuletzt im Bereich von gut 60.000 und ist im vergangenen Jahr um mehr als 16 Prozent auf rund 55.000 gesunken“, sagt Grebler von der LBS. Naturgemäß unterliegt die Bautätigkeit regional stärkeren Schwankungen – insbesondere getrieben von der Verfügbarkeit von Bauland. „In Summe hat die Zahl der Baufertigstellungen im Landkreis Günzburg in den vergangenen Jahren ein gutes Niveau erreicht. Dennoch wird dies nicht überall der Nachfrage gerecht. Insofern ist auch weiterhin eine rege Bautätigkeit erforderlich“, sagt Gastl von der Sparkasse.

Sparkasse Schwaben-Bodensee vergab zuletzt Darlehen in dreistelliger Millionenhöhe

Insgesamt habe die Sparkasse Schwaben-Bodensee im vergangenen Jahr 347 Objekte am Immobilienmarkt vermitteln können. Der Wert der Kaufobjekte hat demnach 119 Millionen Euro erreicht. Die Darlehenszusagen für Baufinanzierungen beliefen sich auf 588 Millionen Euro.

Besonders attraktiv sei im aktuellen Finanzierungsumfeld weiterhin das Bausparen. Die LBS Süd hat nach eigenen Angaben 2024 Verträge mit einer Summe von 16,3 Milliarden Euro abgeschlossen. „Bausparen erfüllt damit wieder seinen ursprünglichen Zweck als verlässlicher Finanzierungsbaustein mit langfristig festen und günstigen Zinsen, die vor den Schwankungen des Marktes schützen“, sagt Grebler. (AZ)