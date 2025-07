Premiere in Günzburg: Opernstar Diana Damrau erzählt bei AZ live über ihre Schulzeit

Sie ist es gewohnt, auf den größten Bühnen der Welt aufzutreten, vor hunderten und aberhunderten Menschen ihre Arien zu singen. Uraufführungen hat Diana Damrau, die als eine der bedeutendsten Sopranistinnen der Gegenwart gilt, schon vielfach gefeiert, mühelos, lässig, souverän. Doch diese Premiere am Dienstagabend hatte es auch für den Weltstar in sich: Eigentlich war es ein Heimspiel, in Günzburg, ihrer Geburtsstadt, im Dossenberger-Gymnasium, wo sie selbst zur Schule ging, war sie zu Gast bei unserer Reihe AZ live. Zum ersten Mal saß Damrau in der neuen Aula auf der neuen Bühne und gestand im Interview: „Wenn ich auftrete, weiß ich, was zu tun ist. Hier ist es ungewohnt, hoffentlich kommt das Richtige heraus.“ Und wie: Humorvoll, offen und ohne jegliche Starallüren plauderte Damrau aus dem Nähkästchen und verriet auch einer Schülerin der Schülerzeitung, warum sie einst unbedingt aufs „Dossi“ wollte, die erste Note sechs ihrer Karriere kassierte, und welchen Spitznamen sie erhielt.

