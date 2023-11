Pro und Contra

18:00 Uhr

Gema-Tarifanpassung: Nach Besucherzahl oder Fläche bemessen?

Plus Die Steigerungen der Lizenzkosten für Veranstaltungen im Freien verärgern einige Kommunen und Organisatoren. In der Redaktion gibt es verschiedene Ansichten dazu.

Von Oliver Wolff, Sophia Huber Artikel anhören Shape

Seit 2022 wendet die Gema den angepassten Tarif "U-ST" (Unterhaltungsmusik im Freien) an. Die Einführung bekam aufgrund der Pandemie kaum jemand mit. Seitdem die Rechnungen mit den neuen Vergütungssätzen nach Fläche bei den Veranstaltern eintreffen, werden einige Beschwerden laut. Sind diese berechtigt? Die Meinungen gehen auseinander.

Pro: Kulturschaffende wollen angemessen entlohnt werden

Genauso wie Standbetreiber auf den Weihnachtsmärkten im Landkreis Günzburg nichts zu verschenken haben, wollen auch Kulturschaffende angemessen entlohnt werden. Dafür muss sich niemand entschuldigen. Oder etwa doch? Die Gema zumindest steht in der öffentlichen Wahrnehmung in keinem guten Licht, warum auch immer. Aber bleiben wir bei den Fakten: Laut jüngsten Berechnungen der Verwertungsgesellschaft würde bei einem großen Weihnachtsmarkt wie in Dresden für den Veranstalter etwa 2,5 Cent Gebühr pro Besucher fällig. Eine berechtige Frage wäre daher: Wie viel ist uns Kultur überhaupt wert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen