Ist der Muttertag noch zeitgemäß? Zwei Autoren, zwei Meinungen

Am Sonntag wird Muttertag gefeiert. Über dessen Sinnhaftigkeit haben Heike Schreiber und Michael Lindner unterschiedliche Meinungen.

Etwa 150 Millionen Euro werden dieses Jahr allein in Bayern für den Muttertag ausgegeben, der Umsatz des bayerischen Blumenhandels wird sich laut Schätzungen des Handelsverbands Bayern auf rund 37 Millionen Euro für die circa 1,5 Millionen Blumensträuße belaufen. Nicht nur für Blumengeschäfte ist der Muttertag einer der umsatzstärksten Tage des Jahres, auch Süßwarenhändler oder Parfümerien profitieren von diesem Tag. Aus Sicht der Händler ist der Muttertag schon allein wegen dieser Umsatzimpulse notwendig. Als potenzieller Verbraucher steht es jedem frei, auf diesen Zug des Muttertags-Kommerzes 65 Muttertagssprüche für WhatsApp oder die Grußkarte aufzuspringen oder eben nicht.