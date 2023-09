Sind Hausaufgaben sinnvoll oder nicht mehr zeitgemäß?

Plus Schule ohne Hausaufgaben – Unsinn oder geht es auch ohne die nervigen Pflichtaufgaben zu Hause? Auch in der Redaktion gehen die Meinungen auseinander.

Es gibt nur wenige Schülerinnen und Schüler, die sich über Hausaufgaben freuen. Doch sind Sie ein nötiges Übel oder ein überflüssiges Relikt? Die Meinung unserer Autorin Nadine Ballweg und Ralf Gengnagel gehen hier ganz deutlich auseinander.

Das Wort Hausaufgaben löst bei vielen Schülern einen ähnlichen Vermeidungsreflex aus wie Wirsing in Senfrahmsoße. Da kommt natürlich eine Diskussion, ob Hausaufgaben wohl noch zeitgemäß sind, äußerst gelegen. Oft wird die Meinung vertreten, dass Hausaufgaben keinen größeren Lernerfolg brächten. Doch sind Hausaufgaben wirklich so sinnlos?