Zwischen Kinderchor und Profi-Schauspielern: Ein Probenbesuch im „Ritter Rost“-Musical

Ein Ritter, der quietscht. Ein König, der sich für den Klügsten hält. Und ein Gespenst, das ein Zuhause sucht. In der Grundschule Jettingen-Scheppach wird an diesem Sonntag nicht gerechnet und geschrieben, sondern gesungen, getanzt und gelacht. Denn hier laufen die Proben für das Kindermusical „Ritter Rost und das Gespenst“, das Anfang August als Open-Air-Inszenierung in Jettingen-Scheppach aufgeführt wird. Schon vergangenes Jahr gab es eine „Ritter Rost“-Vorführung, dieses Mal ist ein neues Stück dran.

