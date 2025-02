Nach gescheiterten Verhandlungen: Protest an der Klinik Günzburg

An diesem Dienstag versammelten sich die Beschäftigten der Klinik Günzburg zu einer Protestaktion in der Mittagspause. Anlass war das Scheitern der Verhandlungen im öffentlichen Dienst vergangene Woche, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Verdi. Die Arbeitgeber hatten erneut kein offizielles Angebot unterbreitet. Sie lehnten die Forderungen der Gewerkschaften ab, ohne selbst Zahlen zu nennen. Teile des Arbeitgeberlagers sprachen von einem reinen Inflationsausgleich und wollten diesdn für drei Jahre festlegen, während andere Teile versuchten eine absolute Null-Runde zu fordern.

„Das bisherige Verhalten der Arbeitgeber ist eine absolute Frechheit“, sagte Peter Mößle, Verdi-Mitglied und Beschäftigter der Klinik Günzburg. „Die Belastungen in den Kliniken sind offensichtlich und wir brauchen dringend mehr Personal. Wir fordern in der nächsten Verhandlung endlich ein Angebot, das zeigt, dass die Arbeitgeber an einer Lösung interessiert sind und sie die Beschäftigten im öffentlichen Dienst halten wollen, anstatt sie weiter zu enttäuschen.“

Beschäftigte der Klinik Günzburg fordern eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser

Mit der Aktion wollten die Beschäftigten auch eine bessere Finanzierung der Krankenhäuser einfordern, um die Versorgung in den Landkreisen zu sichern. Win Windisch, Sekretär bei Verdi Augsburg, forderte daher: „Die Finanzierung der Kliniken muss dringend auf feste Füße gestellt werden. Die bayerische Staatsregierung und die neue Bundesregierung sind hier gemeinsam in der Pflicht. Sie können die Kommunen mit den Defiziten nicht allein lassen. Bisher hatte die CSU darauf verwiesen, dass die Bundesregierung mehr tun muss. Jetzt kann sie auch an dieser Stelle mithelfen, die Krankenhäuser zu retten.“

„Man kann nicht von den Beschäftigten eine mehrjährige Null-Runde verlangen, während es im Bundestagswahlkampf um Steuersenkungen geht – vor allem für Menschen mit höheren Einkommen. Auch Reiche brauchen eine funktionierende Infrastruktur. Sie müssen daher stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligt werden – nicht weniger“, so Windisch.

Gewerkschaft Verdi setzt sich für eine Abschaffung der Schuldenbremse ein

Verdi begrüße die Diskussion, die Schuldenbremse zu reformieren und setze sich für deren Abschaffung ein. „Kaputtsparen schafft keine Zukunft“, sagte Windisch, „wir brauchen jetzt Investitionen, die alle gemeinsam tragen.“ Die dritte Verhandlungsrunde im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) findet vom 14. bis 16. März statt. Wenn sich dort keine Lösung zeige, könnten sich die Verhandlungen in die Länge ziehen. (AZ)