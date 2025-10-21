Atomkraft-Befürworter kündigen Proteste gegen Kühlturmsprengung an

Wenn am Samstag, 25. Oktober, die beiden markanten Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt werden, wollen die Umweltorganisationen Nuklearia und WePlanet dagegen protestieren. Die Aktivisten haben dazu eine künstlerisch-symbolische Aktion und einen Infostand in Sichtweite der Sprengung angekündigt. Sie kritisieren die Stilllegung des Kernkraftwerks, das bereits vor einigen Jahren endgültig abgeschaltet worden war.

Laut Pressemitteilung wollen die beiden Organisationen mit ihrer Aktion sichtbar machen, welche wirtschaftlichen und ökologischen Kosten die Politik des Atomausstiegs verursacht. „Die Sprengung von Gundremmingen steht sinnbildlich für eine Politik, die funktionierende Energieinfrastruktur zerstört – während Industrie und Haushalte trotz Milliarden-Subventionen unter steigenden Strompreisen leiden“, sagt Britta Augustin, Vorstandsmitglied des Nuklearia e. V. Sie will an diesem Tag selbst vor Ort sein. „Gundremmingen hat über Jahrzehnte zuverlässig Strom geliefert und hunderte Millionen Tonnen CO₂ eingespart. Jetzt wird diese Klimaschutzleistung buchstäblich in die Luft gesprengt – obwohl längst klar ist, dass Deutschland seine stillgelegten Kernkraftwerke reaktivieren und neue bauen muss.“

Protestaktion gegen die Sprengung der Kühltürme in Gundremmingen

Der Infostand von Nuklearia und WePlanet befindet sich eigenen Angaben zufolge am Kreisel in Sichtweite der Sprengung, direkt am Rand des Sperrbereichs, und soll von 10 bis 14 Uhr besetzt sein. Nach Angaben der Organisatoren gibt es dort Informationsmaterial, Aktionsflyer, Video-Präsentationen und visuelle Installationen: Der Verein Nuklearia mit seinem Vorsitzenden und Gründer Rainer Klute hatte unter anderem im September 2020 zu einer Demonstration für Kernkraft in Gundremmingen aufgerufen, rund 90 Menschen kamen damals, um sich für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks einzusetzen. (AZ, rjk)