Junger Mann vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen

Plus Ein Mann steht vor dem Günzburger Amtsgericht, weil er zwei minderjährigen Mädchen Drogen angeboten und sie zum Sex aufgefordert haben soll.

Erst mehr als ein Jahr nach einem mutmaßlichen Sexualdelikt wurde bei einem Verdächtigen in Ichenhausen eine Wohnungsdurchsuchung vorgenommen, bei der eine geringe Menge Marihuana entdeckt wurde. Diese Aktion kritisierte Rechtsanwalt Mihael Milosevic als fragwürdig. Bei der Verhandlung vor Jugendrichter Walter Henle kam es zu mehreren Überraschungsmomenten.