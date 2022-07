Prozess: Buch lesen und eine Fahrt ins Konzentrationslager als Strafe

Plus Zwei junge Männer standen wegen rechtsradikaler Sticker auf dem Smartphone in Günzburg vor Gericht. Warum den Angeklagten noch eine Verurteilung droht.

„Wo liegt Auschwitz?“, fragte Amtsgerichtsdirektor Walter Henle den jungen Mann. „In Deutschland“, sagte dieser. In Polen, korrigierte Henle. Ein Beispiel für mangelhafte Geschichtskenntnisse des 20-jährigen Angeklagten. Der Heranwachsende hatte ebenso wie ein Gleichaltriger Sticker vom Smartphone gepostet, die verboten sind, weil sie menschenverachtende rechtsradikale Hetze darstellen.