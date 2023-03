Verwitweter Ex-Rocker mit Drogen im Legoland Günzburg erwischt

Plus In dem Günzburger Freizeitpark konsumierten drei Personen Drogen, nun wurde ein 52-jähriger Tscheche vor Gericht deswegen verurteilt.

Die Besucher kamen mit dem Wohnmobil aus der tschechischen Republik. Der Erlebnistag im Günzburger Legoland endete jedoch schneller als erwartet. Offensichtlich hatte ein Trio im Alter von 21, 34 und 50 Jahren den Freizeitspaß zusätzlich erhöhen wollen, denn es wurde beim Drogenkonsum erwischt und vorläufig festgenommen. Einer der Täter, ein verwitweter Vater von vier Kindern, bekam jetzt eine Freiheitsstrafe auf Bewährung, weil er zwei Rauschgifte dabei hatte.