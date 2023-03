Prozess in Günzburg

15:50 Uhr

Wie konnte eine Mutter drei Jahre lang keine Miete zahlen?

Dieser Fall aus dem südlichen Landkreis ist besonders: Selten kommt es vor, dass es Vermieter so lange dulden, wenn keine Miete gezahlt wird.

Plus Mehr als 28.000 Euro Miete schuldet eine Frau ihrer 67-jährigen ehemaligen Vermieterin. Nutzte sie deren Gutmütigkeit aus? Im Gerichtssaal in Günzburg fließen Tränen.

Von Dorothea Rosskopf

Es wirkte fast so, als hätte sie sich selbst bewusst machen wollen, was eigentlich passiert sei. Unter Tränen gab die 67-jährige Vermieterin aus dem südlichen Landkreis im Zeugenstand zu: "Ich wurde belogen und betrogen, von Einzug bis Auszug." Während sie bei der Verhandlung im Amtsgericht Günzburg sehr aufgewühlt wirkte, verhielt sich die Beschuldigte ruhig. Über drei Jahre lang lebte die angeklagte Frau in der Wohnung der Geschädigten, ohne auch einmal die komplette Miete zu zahlen.

