Prozess in Memmingen

06:00 Uhr

Wurde Kind aus Kreis Günzburg fast 30 Mal schwer sexuell missbraucht?

Plus Mit dem Angeklagten steht der Halbbruder des Mädchens vor Gericht, das zum Tatzeitraum zwölf und 13 Jahre alt war. Was die Staatsanwaltschaft beweisen will.

Von Till Hofmann

Seit Frühjahr des vergangenen Jahres befindet sich ein 25-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Günzburg in Untersuchungshaft. Am Montag, 3. Januar, sitzt der junge Mann nicht in der Zelle, sondern muss sich vor dem Landgericht Memmingen verantworten – wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen